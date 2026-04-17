Policial Rodoviário Federal salva criança engasgada com pedaço de pizza em Itaboraí

O agente da PRF faz a manobra de Heimlich no menino - Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

O agente da PRF faz a manobra de Heimlich no menino - Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma criança de 12 anos foi salva por um policial rodoviário federal, na noite desta quinta-feira (16), após se engasgar enquanto se alimentava em um estabelecimento comercial, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) estavam se preparando para jantar no local quando foram surpreendidos por gritos de desespero vindos de outros clientes. Ao perceberam a situação, identificaram que uma criança havia se engasgado após comer um pedaço de pizza.

Diante da urgência, um dos PRFs agiu rapidamente e iniciou a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada para desobstruir as vias aéreas em casos de asfixia. A intervenção foi decisiva e, após alguns segundos de aplicação da manobra, a criança conseguiu expelir o alimento que causava a obstrução voltando a respirar normalmente.

Leia também:

Maricá seleciona cantores do município para festival de música gospel



Mulher é atacada por pitbull em condomínio no Rio; vizinhos dizem que namorado incentivou o ataque



Depois dos momentos de tensão, os familiares e a criança agradeceram à equipe da PRF pelo pronto atendimento. O menino foi estabilizado ainda no local e não precisou ser encaminhado ao hospital. A pronta resposta foi fundamental para preservar a integridade da criança.

O caso reforça a relevância do conhecimento em técnicas básicas de primeiros socorros, como a manobra de Heimlich, que pode ser aplicada por qualquer pessoa treinada e fazer a diferença em situações críticas.





Agente da PRF fazendo a manobra de Heimlich no menino de 12 anos Divulgação