Operação integrada fecha cerco contra linha chilena e prende comerciante em Niterói

A informação levou os agentes até um estabelecimento no bairro do Sapê, onde ele foi preso em flagrante - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A informação levou os agentes até um estabelecimento no bairro do Sapê, onde ele foi preso em flagrante - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Uma ação integrada entre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura de Niterói e a Polícia Civil, por meio da 81ª DP, para combater a comercialização ilegal de linha chilena na cidade, nesta quinta-feira (16), resultou na prisão do comerciante conhecido como “Ferrugem”, apontado como um dos maiores vendedores desse produto no município. Também foram apreendidos 40 carretéis de linha chilena e dois quilos de mármore moído — material utilizado na fabricação de cerol.

O suspeito foi localizado a partir de uma denúncia anônima feita ao Disque-Denúncia, que mantém convênio com a Prefeitura de Niterói. A informação levou os agentes até um estabelecimento no bairro do Sapê, onde ele foi preso em flagrante.

Segundo as investigações, o suspeito já havia sido alvo de uma operação da Polícia Militar em 2023, quando também foi flagrado com grande quantidade de insumos usados na produção do material cortante.

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Na 81ª DP (Itaipu), foi constatado que o suspeito possui anotações criminais e passagens por crimes como soltura de balões, lesão corporal, furto, calúnia e ameaça. Após a prisão em flagrante, ele foi liberado mediante pagamento de fiança. A ação reforça o monitoramento permanente feito pelo município sobre esse tipo de crime.

“O GGIM tem acompanhado, por meio do Observatório de Segurança Pública de Niterói, a evolução dos casos de linha chilena no estado. Trata-se de uma grave ameaça à integridade física da população. Em alguns casos, o uso desse material tem causado acidentes fatais, especialmente com motociclistas e ciclistas. Por isso, decidimos atuar de forma integrada para impedir essa prática na cidade”, afirmou o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy.

Também foram apreendidos 40 carretéis de linha chilena e dois quilos de mármore moído | Foto: Divulgação

A comercialização, o porte e o uso da linha chilena são proibidos no estado do Rio de Janeiro e podem resultar em penalidades administrativas e criminais. As ações de fiscalização têm como foco preservar vidas, evitar acidentes e ampliar a conscientização da população.

O delegado titular da 81ª DP (Itaipu), Deoclécio de Assis, também destacou a importância da participação da sociedade.

“A Polícia Civil reforça a importância da conscientização da população e orienta que denúncias sobre a venda ou uso de linhas cortantes sejam comunicadas imediatamente aos órgãos competentes. Seguimos firmes na defesa de quem precisar”, declarou.

A operação evidencia a importância da integração entre os órgãos de segurança e fiscalização, fortalecendo estratégias de prevenção e repressão a práticas ilegais que colocam vidas em risco.

Segundo o GGIM, ações como essa serão intensificadas, principalmente em períodos de maior incidência de pipas, como férias escolares e épocas de ventos mais fortes, quando o uso de linhas cortantes aumenta e os riscos à população se tornam ainda maiores.