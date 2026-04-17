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PM apreende material do tráfico em área de mata na comunidade do Mato Grosso

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de abril de 2026 - 13:39
Foi localizado duas mochilas contendo material entorpecente ainda não contabilizado, além de 12 rádios transmissores, um carregador de pistola, duas camisas semelhantes ao uniforme da Polícia Civil e uma balaclava
Foi localizado duas mochilas contendo material entorpecente ainda não contabilizado, além de 12 rádios transmissores, um carregador de pistola, duas camisas semelhantes ao uniforme da Polícia Civil e uma balaclava -

Uma ação realizada por policiais militares, nesta sexta-feira (17), na comunidade do Mato Grosso, apreendeu material do tráfico após as equipes irem até a localidade para verificar informações repassadas pelo Disque-Denúncia, que indicavam a atuação de traficantes na região.

Durante as diligências, as equipes foram até uma área de mata da comunidade, onde localizaram duas mochilas contendo material entorpecente ainda não contabilizado, além de 12 rádios transmissores, um carregador de pistola, duas camisas semelhantes ao uniforme da Polícia Civil e uma balaclava.

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Todo o material apreendido foi encaminhado para a 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

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