Polícia Civil prende suspeito de estelionato após golpe de R$ 20 mil em Niterói

O suspeito foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. - Foto: Divulgação

O suspeito foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. - Foto: Divulgação

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam em flagrante, na tarde da última quarta-feira (15), um homem suspeito de envolvimento em um crime de estelionato.

A prisão ocorreu na residência do suspeito em Vista Alegre, Rio de Janeiro, após diligências realizadas pela equipe de investigação. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado como um dos autores de um golpe aplicado dentro de uma agência bancária no bairro do Fonseca, em Niterói.

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Segundo as investigações, a vítima procurou a delegacia após perceber que havia sido enganada e sofreu um prejuízo estimado em cerca de R$ 20 mil. O valor teria sido transferido para diversas contas bancárias, ligadas a outros envolvidos no esquema, que já foram identificados e qualificados pelas autoridades.

O suspeito foi conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Ele permanece preso à disposição da Justiça.