Preso gerente do tráfico do Comando Vermelho por assassinar vítima a sangue frio na Zona Sul do Rio

Policiais civis da Subsecretária de Inteligência (SSINTE) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, nessa quinta-feira (16), um narcoterrorista apontado como gerente do tráfico de drogas do Comando Vermelho, que assassinou uma vítima a sangue frio. Ele foi capturado no metrô da General Osório, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. O homem é um criminoso reincidente e possui dez anotações por diversos delitos graves.

De acordo com as investigações, em maio de 2018, a vítima estava saindo de um baile funk na Comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, quando foi abordada pelos criminosos. Na ocasião, o traficante e outros comparsas mataram o homem com diversos tiros à queima-roupa e cortaram o corpo em diversas partes, além de atearem fogo nele.

Ainda conforme apurado, o bandido era gerente de uma “boca de fumo” na comunidade e também exercia a função de "puxador de guerras" contra traficantes de facções criminosas rivais.

Após intenso trabalho de inteligência e monitoramento estratégico, o traficante foi localizado depois de deixar a comunidade. Em uma ação rápida, os policiais procederam ao local e realizaram a captura. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Segundo os agentes, o preso já possuía dez anotações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, disparo de arma de fogo e homicídio qualificado.