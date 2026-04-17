Cão que atuou na maior apreensão de drogas do Brasil deve receber Medalha Tiradentes

Pela primeira vez, um cachorro irá receber a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. O contemplado será o Cão Hulk, farejador integrante do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Hulk foi o cão que indicou a presença de entorpecentes ocultos no Complexo da Maré, o que resultou na localização de cerca de 48 toneladas de maconha, a maior apreensão da história do país.

Hulk receberá a Medalha Tiradentes, entregue pelo deputado Rodrigo Amorim (PL) na Alerj. “A atuação do cão Hulk evidencia não apenas o elevado nível de treinamento técnico dos animais empregados pelas forças de segurança, mas também atributos como disciplina, coragem e capacidade de atuação sob condições extremas”, justifica o autor da proposta.

Amorim considera ainda que é plenamente possível condecorar um animal com a honraria, considerando que a Medalha Tiradentes é destinada a personalidades. “Quando o animal se revela sujeito digno de mérito, sua individualidade e bravura devem ser reconhecidas, aproximando-se, sob o ponto de vista simbólico, de uma verdadeira ‘personalidade honorária’, defende.

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O deputado destaca também que, em diversos países, cães têm sido historicamente reconhecidos por atos de bravura, como o cão Hurricane, do Serviço Secreto dos Estados Unidos, o cão Theo, do Exército Britânico, o cão Léuk, das Forças Especiais Francesas, e o cão Pickles, que ganhou notoriedade mundial ao localizar a Taça do Mundo roubada antes da Copa de 1966.

“Esses animais desempenham funções essenciais, como salvamento de vidas, detecção de explosivos e entorpecentes, além da proteção de autoridades e apoio em missões de alto risco”, afirma.

Para Amorim, a entrega da Medalha não é apenas uma homenagem. “A honraria reafirma o valor do trabalho desenvolvido pelas forças de segurança e por seus animais operacionais, cuja dedicação e desempenho são fundamentais para a sociedade”, conclui.

O Projeto foi publicado no Diário Oficial desta quinta (16) e ainda será votado na Alerj.