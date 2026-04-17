Caravana de Arte e Lazer chega ao bairro Boaçu neste domingo (19)
Projeto leva com brincadeiras, brinquedos e atividades para a criançada
No próximo domingo (19), a Caravana de Arte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo desembarca no Boaçu. A ação vai levar brincadeiras gratuitas para as crianças gonçalenses, das 9h às 13h.
O projeto é realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e oferece momentos de lazer e diversão aos fins de semana. Desde 2022, a caravana já percorreu mais de 60 bairros do município, atendendo a milhares de famílias.
Durante a manhã, a garotada poderá curtir pula-pula, brinquedos infláveis, jogos e pinturas na pele, ao som de muita música e diversão com os animadores. As famílias também podem aproveitar barraquinhas de lanches totalmente gratuitos.
Serviço:
Domingo (19/04) – Av Luiz Corrêa da Silva (Lodial), das 9h às 13h.