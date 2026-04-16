Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro reúne pesquisadores de todo o país na UFF - Foto: Divulgação

Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro reúne pesquisadores de todo o país na UFF - Foto: Divulgação

Entre os dias 27 e 30 de abril, a Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, recebe o Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro, que será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais no Casarão do IACS (Rua Lara Vilela, 126, São Domingos) e participação online.

O evento selecionou 62 trabalhos entre 90 inscritos, reunindo pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação e profissionais interessados em refletir sobre o campo do roteiro no Brasil. A proposta é discutir criticamente as práticas e regras que orientam o mercado audiovisual, questionando modelos consolidados e incentivando a construção de narrativas próprias e plurais.

Um dos eixos centrais do seminário será a análise dos principais manuais de roteiro utilizados no país, promovendo uma reflexão sobre os padrões narrativos dominantes e suas possibilidades de reinvenção a partir do contexto brasileiro e latino-americano.

Leia também:

Pagamento do Bolsa Família é unificado em 173 municípios em abril



Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, assume novo relacionamento três meses após a morte da influenciadora



A programação inclui mesas temáticas e debates sobre diferentes abordagens do roteiro, com destaque para áreas como não ficção, televisão, processos criativos, escrita compartilhada, história, perspectivas decoloniais e financiamento. O uso da inteligência artificial na criação de roteiros também estará entre os temas discutidos.

Serão três mesas temáticas. A primeira será realizada no dia 27 de abril, às 19h, com o tema “O roteiro de telenovela: novas plataformas, novas formas de consumo”, reunindo Rosane Svartman (Autora e roteirista) e Esther Hamburger (USP), com mediação de Maria Caú (Roteirista e crítica de cinema). A abertura contará ainda com uma apresentação do Projeto Paradiso, representado por Safo Nunes, analista sênior de Comunicação e Gestão de Talentos.

Já a segunda mesa acontece no dia 28 de abril, às 16h30, com o tema “Inteligência artificial, roteiro e direitos autorais”, com participação de Paula Vergueiro (ABRA) e Maíra Oliveira (Roteirista), e mediação de Marcel Vieira (UFPB). Encerrando a programação, a terceira mesa será no dia 29 de abril, às 19h, com o tema “Os manuais de roteiro no Brasil”, com Doc Comparato (Escritor e roteirista), Sonia Rodrigues (Escritora e roteirista) e Sérgio Puccini (UFJF), com mediação de Jô Levy (UEG).

Seminário busca reflexão sobre mudanças tecnológicas

O seminário integra um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Pablo Gonçalo, docente da Universidade de Brasília (UnB) e atualmente professor visitante do PPG Cine da UFF. Com trajetória acadêmica internacional, incluindo passagem pela Freie Universität Berlin e atuação como Fulbright Visiting Scholar na University of Chicago, o pesquisador também atua como roteirista e diretor, além de autor de obras sobre estudos de roteiro e cinema.

Segundo ele, a iniciativa busca preencher lacunas ainda existentes na pesquisa sobre roteiro no Brasil, propondo uma investigação historiográfica do papel do roteiro no cinema e no audiovisual nacional. O projeto também pretende reunir contribuições de pesquisadores de diferentes regiões do país, estimulando a produção de artigos e ensaios e avançando na construção de uma possível dramaturgia audiovisual latino-americana, com base em processos criativos de cineastas e dramaturgos, especialmente a partir dos anos 1970.

“O Brasil possui uma tradição de roteiristas talentosos, inovadores e que criam narrativas rapidamente assimiladas aqui e lá fora. No entanto, o trabalho desses roteiristas ainda é pouco estudado nas universidades brasileiras. O Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro tem esse objetivo: conectar a reflexão universitária com a teoria e a prática do roteiro brasileiro. É um convite pensar, juntamente com uma ampla comunidade, os desafios dessa profissão, num contexto contemporâneo de profundas mudanças tecnológicas e impacto no modo de escrita e narrativas para as telas”, afirma Pablo.

“Para o Projeto Paradiso, é muito importante apoiar iniciativas que colocam o roteiro no centro do debate, sejam elas acadêmicas ou voltadas à indústria. Esses dois campos se complementam e desempenham um papel fundamental na formação e no aprimoramento dos profissionais do audiovisual. Ao fortalecer essa base, contribuímos para ampliar a qualidade, a potência e o alcance das obras produzidas”, afirma Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.

O seminário é financiado pelo Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), Fundação Carlos Chagas Filho à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Projeto Paradiso, com apoio da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) e realização do PPGCine da UFF, PPGCom da Universidade de Brasília, NEX – Núcleo de Estudos do Excesso nas Narrativas Audiovisuais e Grupo de Pesquisa do CNpq – “Estudos de Roteiro: arquivos, processos, cartografia”.

Inscrições para ouvintes do Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro estão abertas até o dia 24 de abril e podem ser feitas no preenchimento do seguinte formulário: https://shre.ink/LW9R.

Programação Seminário Brasileiro de Estudos de Roteiro:

Dia 27 de abril

- Das 11h às 12h30: Processos de escrita (Virtual)

- Das 14h às 15h30: Roteiro e serialização streaming (Sala Interartes)

- Das 16h às 17h30: O roteiro da história da telenovela brasileira (Sala Interartes)

- 18h30 às 19h: Abertura e apresentação do Seminário e do Projeto Paradiso: A filantropia que apoia profissionais do audiovisual brasileiro (Sala Interartes)

- Das 19h às 21h30 | Mesa de abertura: O roteiro de telenovela, novas plataformas, novas formas de consumo (Sala Interartes)

Dia 28 de abril

- Das 9h30 às 11h: Historiografias do roteiro no Brasil (Sala Interartes)

- Das 11h30 às 13h: Processos de escrita, participações e mundos narrativos (Sala Interartes)

- Das 14h30 às 16h: Estudos e prática de roteiros no Brasil: um campo de formação (Sala Interartes)

- Das 14h30 às 16h: Processos de criação: quando o roteiro envolve (Sala de Projeção)

- Das 16h30 às 18h30 | Mesa de debate: “Inteligência artificial, roteiro e direitos autorais” (Sala Interartes)

Dia 29 de abril

- Das 9h30 às 11h: Modos de ver: Atmosfera e a imagem escrita (Sala Interartes)

- Das 9h30 às 11h: Para além da ficção (Sala de Projeção)

- Das 11h30 às 13h: Narrativas dissidentes (Sala Interartes)

- Das 11h30 às 13h: Poéticas do roteiro: deslocamentos, ritmos e fragmentações (Sala de Projeção)

- Das 14h30 às 16h: Autoria e escrita colaborativa (Sala Interartes)

- Das 16h30 às 18h: Roteiro e mercado: tensões e possibilidades (Sala Interartes)

- Das 19h às 21h | Mesa de debate: Os manuais de roteiro no Brasil: modelos, práticas e formação (Virtual)

Dia 30 de abril

- Das 9h30 às 11h: Problematizando os mercados (Virtual)

- Das 9h30 às 11h: O roteiro no Brasil: trajetórias e modos de contar (Virtual)

- Das 11h30 às 13h: Escrituras do desejo e do excesso (Virtual)

- Das 14h30 às 16h: Roteiro e formas de escritura (Virtual)

- Das 16h30 às 17h30: Experimentação em escrituras (Virtual)

Local: Universidade Federal Fluminense - Casarão do IACS (Rua Lara Vilela, 126 – São Domingos, Niterói).