Praça totalmente revitalizada é entregue à população de Conceição de Macabu

Entre as melhorias realizadas estão a construção de vestiários, banheiros, quadra poliesportiva, academia com equipamentos para terceira idade, além da reforma da pista de skate - Foto: Divulgação

Entre as melhorias realizadas estão a construção de vestiários, banheiros, quadra poliesportiva, academia com equipamentos para terceira idade, além da reforma da pista de skate - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas e a Prefeitura de Conceição de Macabu inauguram nesta sexta-feira, dia 17, a revitalização da Praça Doutor José Bonifácio Tassara, na Avenida Victor Sence, a principal via da cidade. Com investimento de R$6 milhões, a obra tornou o espaço mais moderno e acessível para pessoas de todas as idades. Entre as melhorias realizadas estão a construção de vestiários, banheiros, quadra poliesportiva, academia com equipamentos para terceira idade, além da reforma da pista de skate. A reabertura da praça ao público será realizada a partir das 10h desta sexta-feira. A prefeitura organizou uma série de atividades para marcar a data, como torneio de futebol e um show da banda Karametade, a partir das 22h.

O espaço de quase 13 mil metros quadrados, no Centro do município, ganhou também nova iluminação, aumentando a segurança para os frequentadores do local. A área de convivência e lazer conta ainda com pista de corrida, solário com pergolado e caramanchão. Durante as obras, foram implementados no espaço a revitalização do parque infantil, recuperação e pintura dos alambrados, demarcação do piso da quadra, instalação de equipamentos esportivos para terceira idade e paisagismo.

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A reforma da praça é uma demanda antiga da população local e reforça o compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, com a valorização dos espaços públicos e a melhoria da qualidade de vida da população.

A reforma da praça é uma demanda antiga da população local e reforça o compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, com a valorização dos espaços públicos | Foto: Divulgação

"O espaço de lazer e convivência para as famílias ficou mais seguro, acessível para todas as idades e com mais opções para a diversão e atividades físicas ao ar livre. As melhorias que fizemos vão trazer mais qualidade de vida e opções de lazer para os moradores de Conceição de Macabu", ressaltou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Raul Fanzeres.

O projeto de revitalização da Praça Central Doutor José Bonifácio Tassara, realizado em parceria com a Prefeitura de Conceição de Macabu, incluiu a modernização da iluminação do local com a instalação de 150 lâmpadas de LED.