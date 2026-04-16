Homem é atacado a tiros e morre no Vila Lage em São Gonçalo

Os agentes foram acionadas às 17h49 para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na altura do número 151 - Foto: Reprodução/ Google Street View

Os agentes foram acionadas às 17h49 para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na altura do número 151 - Foto: Reprodução/ Google Street View

Um homem de 34 anos morreu após ser baleado no fim da tarde de quarta-feira (15) no bairro Vila Lage, em São Gonçalo. O crime aconteceu na Rua Lúcio Tomé Feteira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionadas às 17h49 para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na altura do número 151. A vítima foi encontrada ferida e recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, o homem foi encaminhado em estado grave para o Pronto Socorro Doutor Armando Gomes de Sá Couto, localizado no bairro Zé Garoto.

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O homem não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. A motivação do crime ainda não foi esclarecida e até o momento não há informações sobre suspeitos.

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 1º BPM (Venda da Cruz), na quarta-feira (15), policiais da unidade foram acionados para verificar a entrada de dois homens feridos por disparos de arma de fogo no Pronto Socorro Central de São Gonçalo. No local, os militares foram informados que uma das vítimas não resistiu. A ocorrência foi encaminhada à DHNSG.