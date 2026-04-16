MC Ryan e Chrys Dias têm contas no Instagram derrubadas após prisão

O funkeiro MC Ryan SP e o influenciador digital Chrys Dias após terem sido presos pela Polícia Federal durante a Operação Narco Fluxo, na quarta-feira (15), tiveram seus perfis no Instagram retirados do ar. MC Ryan acumulava mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais, enquanto Chrys Dias reunia cerca de 14,7 milhões.

Os dois perfis publicaram conteúdo de ostentação exibindo frequentemente um estilo de vida luxuoso, além de expor registros ao lado das esposas e dos filhos.

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Além deles, o cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, e Raphael Souza, criador da página “Choquei”, também foram presos. As contas desses, no entanto, permanecem no ar.