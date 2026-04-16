Homem suspeito de matar ex-companheira acaba sendo preso por condenação de outro feminicídio

Um homem suspeito de matar a ex-companheira no Rio de Janeiro foi preso pela polícia por já ter sido condenado por outro feminicídio em 2023. A vítima identificada como Monalisa de Amorim, de 30 anos, estava desaparecida desde sábado (11). O ex-companheiro teria chamado a vítima para uma conversa após o fim do relacionamento conturbado.

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Logo depois de ter sido visto saindo de casa com uma mochila, o homem, conhecido como “BK” ou “Mãozinha”, se entregou à polícia, afirmando temer pela própria vida. Já na delegacia, os investigadores descobriram que ele já havia sido condenado anteriormente pela morte de outra ex. As vítimas tinham o mesmo nome e também haviam nascido no Ceará.

O corpo de Monalisa foi encontrado no imóvel onde o ex-companheiro mora, na comunidade Cerro Corá, no Cosme Velho, em estado avançado de decomposição. A polícia investiga a causa da morte e aguarda laudos periciais.