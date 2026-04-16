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PM de folga é atacado a tiros em tentativa de assalto

O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de abril de 2026 - 11:23
Vítima foi levada ao Hospital Getúlio Vargas
Vítima foi levada ao Hospital Getúlio Vargas -

Um policial militar de folga foi atacado a tiros durante uma tentativa de assalto na Penha Circular, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (15). Equipes do Corpo de Bombeiros que passavam no momento pelo local socorreram o agente e o encaminharam ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Segundo a PM, os agentes da UPP Complexo da Penha foram informados de que havia um carro com diversas marcas de tiros na Avenida Lobo Júnior. Durante a vistoria no veículo, os militares acharam uma pistola da corporação e uma farda.

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Os policiais, então, foram ao Hospital Getúlio Vargas, onde encontraram a vítima ferida. Na unidade, receberam a informação de que o agente havia ficado ferido durante uma tentativa de assalto ao seu carro.

O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha). Em nota, a Polícia Civil informou que a distrital está apurando as circunstâncias do fato e buscando pelos criminosos envolvidos no ataque ao militar lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas.

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