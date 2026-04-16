Homem é preso após ser flagrado com moto roubada em Niterói

Um homem foi preso em flagrante por receptação na noite desta quarta-feira (15), no bairro Santa Rosa, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela Rua Doutor Mário Vianna quando teve a atenção voltada para um indivíduo que conduzia uma motocicleta fazendo manobras perigosas em via pública.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor acabou perdendo o controle da moto e caiu. Durante a abordagem, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem documentação do veículo.

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Questionado sobre a procedência da motocicleta, o suspeito afirmou que teria pegado o veículo emprestado. No entanto, após verificação foi constatado, que se tratava de uma motocicleta com registro de roubo ocorrido em fevereiro deste ano.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à 77ª( Icaraí) e, posteriormente, à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e permaneceu preso. A motocicleta foi recuperada e apresentada na unidade policial.