Polícia apreende arma de uso restrito durante operação no Fonseca, em Niterói

Uma operação conduzida pelo 12º BPM (Niterói) resultou na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito na manhã desta quarta-feira (15), na Rua Manoel Areal, no bairro Fonseca, em Niterói.

A ação contou com o apoio de equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e da concessionária de energia Enel, e integra um conjunto de medidas para reforçar o ordenamento urbano e combater atividades criminosas na comunidade Vila Ipiranga.

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De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da operação era a retirada de estruturas irregulares instaladas na comunidade, como um telhado construído de forma ilegal.

Durante o patrulhamento, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) abordaram um veículo que deixava a localidade. No interior do automóvel estavam dois suspeitos.Após revista, os policiais encontraram uma pistola calibre .45, dois carregadores e 21 munições do mesmo calibre.

Os dois foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.