Polícia apreende arma de uso restrito durante operação no Fonseca, em Niterói
Dois suspeitos foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado
Uma operação conduzida pelo 12º BPM (Niterói) resultou na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito na manhã desta quarta-feira (15), na Rua Manoel Areal, no bairro Fonseca, em Niterói.
A ação contou com o apoio de equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e da concessionária de energia Enel, e integra um conjunto de medidas para reforçar o ordenamento urbano e combater atividades criminosas na comunidade Vila Ipiranga.
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De acordo com a Polícia Militar, o objetivo da operação era a retirada de estruturas irregulares instaladas na comunidade, como um telhado construído de forma ilegal.
Durante o patrulhamento, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) abordaram um veículo que deixava a localidade. No interior do automóvel estavam dois suspeitos.Após revista, os policiais encontraram uma pistola calibre .45, dois carregadores e 21 munições do mesmo calibre.
Os dois foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.