Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,9902 | Euro R$ 5,8819
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Jovem é baleado de raspão e apreendido após tentar assaltar PM na BR-101

Um segundo envolvido na tentativa de assalto conseguiu fugir

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de abril de 2026 - 10:27
A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves)
A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves) -

Um policial militar de folga que transitava na Rodovia BR-101 reagiu a uma tentativa de assalto e apreendeu um menor de 17 anos, na noite dessa terça-feira (14). O caso aconteceu no km 290, na altura de Itaboraí, e com o jovem foram apreendidos uma pistola e um bloqueador de GPS.

A Polícia Militar informou que o policial foi abordado por dois assaltantes que estavam de motocicleta na via. Ao longo da ação, um dos suspeitos, de 17 anos, foi baleado de raspão e socorrido para atendimento médico. Entretanto, o segundo acusado conseguiu fugir.

Leia também: 

Terceiro réu por morte de congolês Moïse Kabagambe vai a julgamento

'Tim Maia, Vale Tudo - O Musical' chega ao Theatro Municipal de Niterói

O jovem e o material apreendido foram conduzidos à 73ª DP (Neves), em São Gonçalo, onde houve o registro da ocorrência.

Tags:

adolescente apreendido BR-101 policial de folga Policial militar São Gonçalo

Matérias Relacionadas