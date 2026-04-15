Jovem é baleado de raspão e apreendido após tentar assaltar PM na BR-101

Um policial militar de folga que transitava na Rodovia BR-101 reagiu a uma tentativa de assalto e apreendeu um menor de 17 anos, na noite dessa terça-feira (14). O caso aconteceu no km 290, na altura de Itaboraí, e com o jovem foram apreendidos uma pistola e um bloqueador de GPS.

A Polícia Militar informou que o policial foi abordado por dois assaltantes que estavam de motocicleta na via. Ao longo da ação, um dos suspeitos, de 17 anos, foi baleado de raspão e socorrido para atendimento médico. Entretanto, o segundo acusado conseguiu fugir.

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O jovem e o material apreendido foram conduzidos à 73ª DP (Neves), em São Gonçalo, onde houve o registro da ocorrência.