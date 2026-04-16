Polícia Rodoviária apreende carga de R$ 187 mil por transporte irregular de mercadorias em Piraí

Policiais militares do CPTran realizaram uma grande apreensão de mercadorias irregulares durante uma operação de fiscalização na RJ-145, na altura de Rosa Machado, em Piraí, no Sul Fluminense, na noite desta quarta-feira (15). A ação foi conduzida por equipes do Posto 3.11, que atuavam com foco na repressão a crimes nas rodovias. Durante a fiscalização, os agentes abordaram dois veículos que seguiam pela via.

Na abordagem, os condutores informaram que vinham da região da Rua 25 de Março, em São Paulo, conhecido polo comercial, e que transportavam mercadorias para cidades do interior do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

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Durante revista nos veículos, os policiais encontraram diversos produtos sem documentação fiscal, escondidos em compartimentos e caixas lacradas. Entre os materiais apreendidos estavam dezenas de aparelhos celulares, relógios inteligentes, acessórios eletrônicos, perfumes importados, cigarros eletrônicos, além de outros itens. O valor estimado da carga apreendida é de aproximadamente R$ 187 mil.

Os envolvidos alegaram que apenas faziam o transporte das mercadorias e que não eram os proprietários dos produtos. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí.

Após análise da autoridade policial, um dos suspeitos foi enquadrado por transporte de mercadorias sem nota fiscal, enquanto o outro responderá por transporte ilegal de produtos proibidos. Também foi instaurado inquérito policial para identificar os verdadeiros responsáveis pelas mercadorias irregulares.