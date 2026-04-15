Polícia recupera motocicletas roubadas e prende dois suspeitos em Niterói

Ele foi encaminhado à 81ª DP, onde permaneceu preso pelo crime de receptação - Foto: Divulgação

Ele foi encaminhado à 81ª DP, onde permaneceu preso pelo crime de receptação - Foto: Divulgação

Duas operações realizadas pelo 12º BPM (Niterói), resultaram na recuperação de motocicletas roubadas e na prisão de dois suspeitos em ocorrências distintas nesta terça-feira (14).

A primeira ação ocorreu por volta das 11h, na Estrada Marino Nunes Vieira, na região de Várzea das Moças, em Niterói. Durante patrulhamento, policiais do DPO local abordaram um motociclista que trafegava sem capacete. Na verificação, foi constatado que o veículo estava sem placa e com o chassi raspado.

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Após consulta pelo número do motor, os agentes confirmaram que a motocicleta, uma Yamaha NMAX branca, possuía registro de roubo desde fevereiro deste ano. O condutor, de 18 anos, admitiu ter conhecimento da origem ilícita do veículo. Ele foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde permaneceu preso pelo crime de receptação.

Centro

Já a noite, outra ocorrência teve início a partir de um alerta do sistema de cercamento eletrônico do CISP, indicando a circulação de uma motocicleta roubada que trafegava com placa adulterada. O veículo foi identificado passando pela Avenida Jansen de Mello, em Niterói, seguindo em direção à Ponte Rio-Niterói.

O veículo foi identificado passando pela Avenida Jansen de Mello, em Niterói, seguindo em direção à Ponte Rio-Niterói. | Foto: Divulgação

Equipes da MPTran iniciaram acompanhamento tático e conseguiram interceptar a motocicleta na Linha Vermelha, na altura do Complexo da Maré, já na cidade do Rio de Janeiro.

O condutor, de 23 anos, foi abordado e preso. Segundo a polícia, a motocicleta, uma Yamaha Lander, era produto de roubo e circulava com placa pertencente a outro veículo também roubado. Após a abordagem, o suspeito foi conduzido inicialmente à 79ª DP (Charitas) e, posteriormente, encaminhado à 76ª DP (Centro), onde permaneceu detido.