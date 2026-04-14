Casal é preso em Nova Iguaçu acusados de torturar o próprio filho recém nascido

Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), prenderam nesta terça-feira (14), um casal acusado de torturar o próprio filho de apenas um mês de idade. Os pais foram capturados no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, onde o bebê estava internado em estado grave.

O caso chegou até a especializada, após a criança dar entrada na unidade médica com ferimentos graves. De acordo com os laudos médicos, o bebê apresenta múltiplas fraturas nas costelas, hematomas na cabeça e uma lesão grave no ânus, com indícios de violência sexual, ainda sob investigação.

"Foi feita uma série de exames que constataram diversas lesões, antigas e recentes. Tudo indica que essa bebê vem sendo agredida desde o seu nascimento", disse a delegada Maria Luiza Machado em entrevista à TV Globo.

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As apurações apontaram que a criança possuía lesões em diferentes estados de evolução, demonstrando que as agressões aconteciam de forma contínua. A vítima continua internada em estado grave.

Durante as investigações os agentes identificaram a participação dos pais nas agressões. Contra eles foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de tortura e estupro de vulnerável. Segundo os agentes, o pai já havia sido condenado, em 2021, por tortura contra outra filha e cumpriu pena de três anos.