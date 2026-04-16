Polícia Militar apreende arma e prende dois suspeitos após confronto em Niterói

Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola, dez munições e um radiotransmissor - Foto: Divulgação/PMERJ

Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola, dez munições e um radiotransmissor - Foto: Divulgação/PMERJ

Policiais militares do 12º BPM ( Niterói) realizaram uma operação na tarde desta quarta-feira (15) no bairro Maria Paula, em Niterói, após informações recebidas pelo Disque-Denúncia sobre a atuação de criminosos na região.

Segundo a denúncia, traficantes estariam coagindo moradores a contratar serviços de internet de uma empresa indicada pelo grupo criminoso. Diante das informações, equipes se deslocaram até a Rua Hungria para averiguar a situação.

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Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por suspeitos armados, ocasionando a troca de tiros. Após o confronto e a estabilização da área, dois indivíduos foram detidos pelas equipes.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola, dez munições e um radiotransmissor que estaria sendo utilizado pelos criminosos para comunicação.