PM recupera carro roubado após troca de tiros em São Gonçalo

O veículo, um Mercedes-Benz, foi levado por quatro suspeitos que estavam em outro carro - Foto: Divulgação/PMERJ

O veículo, um Mercedes-Benz, foi levado por quatro suspeitos que estavam em outro carro - Foto: Divulgação/PMERJ

Na madrugada desta quinta-feira (16), policiais militares do 7º BPM ( São Gonçalo) recuperaram um veículo roubado após uma ação rápida no bairro Várzea das Moças, São Gonçalo.

De acordo com a ocorrência, a equipe estava em patrulhamento de rotina quando recebeu, via rádio, a informação de que criminosos armados haviam acabado de roubar um automóvel de luxo na região. O veículo, um Mercedes-Benz, foi levado por quatro suspeitos que estavam em outro carro.

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Durante o cerco montado pelos policiais, os agentes se depararam com os suspeitos, que efetuaram disparos contra a guarnição. Houve confronto. Após a troca de tiros, os criminosos fugiram, abandonando o veículo roubado.

O automóvel foi recuperado pelos policiais e encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde foi devolvido ao proprietário. Apesar do confronto, não houve registro de feridos ou presos na ação. A vítima relatou que foi abordada pelos assaltantes no momento em que chegava em casa.