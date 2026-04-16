Homem é preso suspeito de integrar quadrilha de prostituição internacional em São João de Meriti

Um homem identificado como Anderson da Silva, de 40 anos, foi preso suspeito de integrar uma organização especializada em tráfico internacional para exploração sexual, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na quarta-feira (15). Ele era considerado foragido e facilitava a saída das pessoas do país para fazer prostituição na Europa, de acordo com a Polícia Militar.

Ainda de acordo com a corporação, Anderson foi preso dentro de uma casa, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Tomazinho, e não ofereceu resistência. A prisão dele se deu após equipes do 21° BPM (São João de Meriti) e do 3° Comando de Policiamento de Área (CPA) receberem informações do Disque Denúncia.

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Os agentes encaminharam Anderson à 64ª DP (São João de Meriti). Ele já tinha anotações anteriores por maus tratos, violência doméstica, estupro, ameaça, crime continuado e por dirigir embriagado.