Receita Federal apreende mais de 300 ampolas de medicamentos contrabandeados no Aeroporto do Galeão - Foto: Reprodução

Receita Federal apreende mais de 300 ampolas de medicamentos contrabandeados no Aeroporto do Galeão - Foto: Reprodução

A Receita Federal realizou, nesta quarta-feira (15), uma apreensão de medicamentos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), durante uma fiscalização de passageiros em voo procedente de Foz do Iguaçu.

Na ação, foi identificado um passageiro brasileiro, natural de Minas Gerais, de 48 anos, que desembarcou no voo Foz do Iguaçu x Galeão transportando medicamentos destinados ao emagrecimento adquiridos no Paraguai, sem qualquer comprovação de importação regular.

Os produtos estavam ocultos no interior de duas garrafas térmicas, numa tentativa de burlar a fiscalização. Ao todo, foram apreendidas 324 ampolas dos seguintes medicamentos:

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- 52 ampolas de Lipoless MD 15 mg/0,5 ml (2,4 ml)

- 80 ampolas de Lipoless 15 mg/0,5 ml (0,5 ml)

- 192 ampolas de TG 15 (0,5 ml/0,5 ml)

Por se tratarem de medicamentos sujeitos a controle sanitário e trazidos sem autorização dos órgãos competentes, os produtos apresentavam risco à saúde pública. Todo o material foi retido para os procedimentos administrativos, fiscais e sanitários cabíveis, conforme a legislação vigente.

A atuação integrada reafirma o compromisso da Receita Federal e da Anvisa com o combate ao contrabando, a proteção da saúde da população e a garantia do cumprimento das normas que regem o comércio exterior e o ingresso de produtos controlados no país.