Rio Fashion Week marca retorno do Rio ao calendário nacional da moda

Apresentado pelo Senac RJ em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o RFW reforça o protagonismo da cidade na economia criativa e na geração de negócios - Foto: Divulgação

Apresentado pelo Senac RJ em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o RFW reforça o protagonismo da cidade na economia criativa e na geração de negócios - Foto: Divulgação

O presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, participou, nesta terça-feira (14/04), da abertura oficial do Rio Fashion Week, no Palácio da Cidade, em Botafogo. A cerimônia marcou o retorno do Rio de Janeiro ao calendário nacional da moda e teve a presença de nomes importantes do setor.

Apresentado pelo Senac RJ em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o RFW reforça o protagonismo da cidade na economia criativa e na geração de negócios. A iniciativa conecta formação profissional, inovação e empreendedorismo, contribuindo diretamente para o fortalecimento da cadeia produtiva da moda fluminense.

“A realização do Rio Fashion Week reafirma o potencial do Rio de Janeiro como um dos grandes polos criativos do país e evidencia a força da economia da moda como vetor de desenvolvimento. Um evento desse porte vai muito além das passarelas porque movimenta toda uma cadeia produtiva, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, transporte, audiovisual e serviços especializados. Isso se traduz em geração de empregos, aumento da renda e dinamização dos negócios locais. Ao mesmo tempo, valoriza talentos, estimula a inovação e fortalece a identidade cultural da cidade. Iniciativas como essa são fundamentais para consolidar o Rio como um ambiente fértil para a economia criativa e para novos empreendimentos, contribuindo de forma concreta para o crescimento econômico e social do estado”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Durante o evento, que será realizado no Píer Mauá até o dia 18 de abril, o Senac RJ promove uma ampla imersão prática para cerca de 140 alunos dos cursos de moda, fotografia e organização de eventos, que atuam no backstage dos desfiles, camarins e registros de street style. A programação inclui ainda experiências inovadoras, como workshops de Inteligência Artificial aplicada à moda e modelagem 3D, além de palestras e debates no Espaço Saber by Senac, voltado à produção de conhecimento e reflexão sobre o setor.

Com atuação em diferentes frentes, o Sesc RJ leva ao evento uma programação que articula moda, sustentabilidade e inclusão produtiva, com oficinas de customização de acessórios a partir de materiais reaproveitados, instalação de artes visuais em escala urbana e outras experiências que aproximam o público dos processos criativos. A presença inclui ainda o Bistrô Sesc, com uma amostra dos cardápios das unidades do estado.

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