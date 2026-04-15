Espetáculo infantil na Zona Sul do Rio convida para missão espacial rumo à Lua

A imaginação ganha contagem regressiva com o espetáculo "Uma Viagem até a Lua", que estreia no Teatro Domingos Oliveira, no Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio. As apresentações acontecem aos sábados e domingos, sempre às 11h, e vão até o dia 26 de abril. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e podem ser comprados através do link: https://bileto.sympla.com.br/event/118354/d/374921/s/2502495. A classificação é livre.

Inspirado na atmosfera das recentes explorações espaciais, como a Artemis II da Nasa, que levou astronautas ao redor da Lua, a peça convida crianças e adultos a embarcarem em uma aventura lúdica e cheia de imaginação e tecnologia.

Na história, Miguel, um menino de 8 anos, conhece um curioso visitante jupteriano que muda de nome ao longo do dia, Túlio, Júlio ou Túlio Júlio. Juntos, eles partem em uma missão espacial para alegrar a Lua, usando objetos comuns e muita criatividade. A montagem mistura teatro musical, teatro de sombras e referências visuais inspiradas no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), em Niterói, criando uma experiência sensorial para o público infantil.

Leia também:

Escrito em Maricá, clássico de Darcy Ribeiro é traduzido para o mandarim e lançado na China



Rio Fashion Week marca retorno do Rio ao calendário nacional da moda



Autora do livro homônimo que dá origem à peça e responsável pela adaptação teatral, a produtora Larissa Lopes destaca que o objetivo é propor um resgate da imaginação e das brincadeiras fora das telas.

“Toda criança precisa sonhar e nosso espetáculo se constrói com esse alicerce. É pela linguagem do sonho que a gente fala sobre conservação ambiental, alteridade, e até sobre luto de forma leve. É uma história divertidíssima e que fica com o público mesmo depois de sair do teatro”, conta.

Em pouco mais de 40 minutos, "Uma Viagem até a Lua" aposta na combinação de música ao vivo, narrativa poética e linguagem acessível para aproximar os pequenos do universo espacial e estimular a criatividade.

Serviço

Espetáculo: Uma Viagem até a Lua

Local: Teatro Domingos Oliveira, Planetário da Gávea

Dias: sábados e domingos (18, 19, 25 e 26 de abril)

Horário: 11h

Classificação: Livre

Duração: 40 minutos

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Ficha técnica

Elenco: Nick Meirelles, Kaio Soares e Camila Swan

Dramaturgia e Produção: Larissa Lopes

Direção de Cena: Marcello Caridade

Direção Musical: Stefano Bravo

Cenografia: Luma Wyzykowska

Realização: Quintal Centro Cultural