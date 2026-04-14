Polícia apreende arma, drogas e prende dois suspeitos após confronto em comunidade da Zona Norte de Niterói

Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro

Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro

Uma ação policial realizada por policiais do 12ºBPM (Niterói), no fim da tarde desta terça-feira (14) terminou com a prisão de dois suspeitos e a apreensão de uma arma de fogo, drogas e equipamentos de comunicação utilizados pelo tráfico na Comunidade da Nova Brasília, localizada no bairro Engenhoca, em Niterói.

De acordo com informações da polícia, equipes do batalhão de Niterói foram até a Travessa Quatorze após receberem informações indicando a presença de indivíduos armados atuando no tráfico de drogas na região. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros, sendo necessário revidar à agressão.

Leia também:

16 anos da Tragédia do Morro do Bumba : 30 Moradores recebem troca gratuita de Eletrodomésticos

Artista da região aposta em clipe cinematográfico para inaugurar nova fase do rock autoral

Após o confronto e a estabilização da área, dois homens foram presos. Um deles, identificado pelas iniciais W.C.A., conhecido como Lalinha, possui anotações criminais por roubo majorado e estupro de vulnerável. O outro suspeito, identificado como M.V. de L.D., não possuía antecedentes criminais, segundo a polícia.

Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, 30 munições, três carregadores, além de grande quantidade de entorpecentes, incluindo 94 pinos de cocaína, 45 pedras de crack, 21 porções de skank e 17 invólucros de maconha. Também foram recolhidos dois radiotransmissores, um aparelho celular iPhone e R$ 50 em dinheiro.

A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.