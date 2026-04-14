Artista da região aposta em clipe cinematográfico para inaugurar nova fase do rock autoral
Lançamento de 'Depressa' acontece no dia 16 de abril, nas principais plataformas de streamings
Natural de Niterói, atualmente moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a artista pøliva escolheu a força da imagem para marcar um novo capítulo em sua trajetória musical. Nesta quinta-feira, 16 de abril, será lançado o single “Depressa”, acompanhado de um videoclipe cinematográfico que se posiciona como peça central do lançamento e porta de entrada para o álbum conceitual pølivessense. Mais do que um suporte visual, o clipe é o próprio manifesto estético e filosófico da artista.
Gravado em uma praia paradisíaca, o vídeo aposta na grandiosidade da natureza como cenário para uma narrativa simbólica de transformação. Em cena, pøliva incorpora o elemento Éter para conduzir uma metáfora intensa sobre a “morte do ego”. A artista surge em uma performance, rompendo amarras que representam uma espécie de prisão mental, até alcançar um estado de consciência ampliada. A proposta visual, marcada por enquadramentos amplos e atmosfera sensorial, transforma o clipe em uma experiência imersiva que ultrapassa o formato tradicional do rock.
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O lançamento também apresenta ao público o conceito de Rock Xamânico, uma fusão entre a sonoridade do rock e a filosofia universalista das 7 Leis Herméticas, que orienta toda a construção do projeto. “Depressa” é a primeira de sete faixas que serão lançadas ao longo de 2026, cada uma inspirada em elementos naturais — Éter, Fogo, Água, Ar e Terra —, consolidando uma narrativa artística que conecta música, espiritualidade e autoconhecimento.
“O meu rock não é só para entreter. Aprendi com as minhas influências musicais que o mais importante é a música que conecta e vive para sempre em nós”, afirma pøliva.
A ficha técnica do clipe revela um trabalho colaborativo que reforça o cuidado estético do projeto. A produção fonográfica é da Emrede Pro, com produção musical de Bruno Morpheo, do Morpheo Estúdio. O roteiro, direção e pós-produção ficam por conta da própria pøliva, evidenciando sua atuação criativa em todas as etapas. O figurino, assistência de direção fotográfica e making of são assinados por Nina Farias, enquanto a fotografia e filmagem são de Felipe Ayres. As imagens aéreas levam a assinatura de Taynan Santos, com produção de Paulinha Araújo e mídias por Ariane Viana.
O pré-save já está disponível nas plataformas digitais. Para acessar, clique aqui.