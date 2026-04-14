Artista da região aposta em clipe cinematográfico para inaugurar nova fase do rock autoral

Segundo a artista, mais do que um suporte visual, o clipe é seu próprio manifesto estético e filosófico - Foto: Divulgação

Segundo a artista, mais do que um suporte visual, o clipe é seu próprio manifesto estético e filosófico - Foto: Divulgação

Natural de Niterói, atualmente moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a artista pøliva escolheu a força da imagem para marcar um novo capítulo em sua trajetória musical. Nesta quinta-feira, 16 de abril, será lançado o single “Depressa”, acompanhado de um videoclipe cinematográfico que se posiciona como peça central do lançamento e porta de entrada para o álbum conceitual pølivessense. Mais do que um suporte visual, o clipe é o próprio manifesto estético e filosófico da artista.

Gravado em uma praia paradisíaca, o vídeo aposta na grandiosidade da natureza como cenário para uma narrativa simbólica de transformação. Em cena, pøliva incorpora o elemento Éter para conduzir uma metáfora intensa sobre a “morte do ego”. A artista surge em uma performance, rompendo amarras que representam uma espécie de prisão mental, até alcançar um estado de consciência ampliada. A proposta visual, marcada por enquadramentos amplos e atmosfera sensorial, transforma o clipe em uma experiência imersiva que ultrapassa o formato tradicional do rock.

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O lançamento também apresenta ao público o conceito de Rock Xamânico, uma fusão entre a sonoridade do rock e a filosofia universalista das 7 Leis Herméticas, que orienta toda a construção do projeto. “Depressa” é a primeira de sete faixas que serão lançadas ao longo de 2026, cada uma inspirada em elementos naturais — Éter, Fogo, Água, Ar e Terra —, consolidando uma narrativa artística que conecta música, espiritualidade e autoconhecimento.

“O meu rock não é só para entreter. Aprendi com as minhas influências musicais que o mais importante é a música que conecta e vive para sempre em nós”, afirma pøliva.

A ficha técnica do clipe revela um trabalho colaborativo que reforça o cuidado estético do projeto. A produção fonográfica é da Emrede Pro, com produção musical de Bruno Morpheo, do Morpheo Estúdio. O roteiro, direção e pós-produção ficam por conta da própria pøliva, evidenciando sua atuação criativa em todas as etapas. O figurino, assistência de direção fotográfica e making of são assinados por Nina Farias, enquanto a fotografia e filmagem são de Felipe Ayres. As imagens aéreas levam a assinatura de Taynan Santos, com produção de Paulinha Araújo e mídias por Ariane Viana.

O pré-save já está disponível nas plataformas digitais. Para acessar, clique aqui.