16 anos da Tragédia do Morro do Bumba : 30 Moradores recebem troca gratuita de Eletrodomésticos

Em uma ação que marca os 16 anos da tragédia do morro do Bumba, 30 moradores do conjunto habitacional Viçoso Jardim, também conhecidos como predinhos do Bumba, receberam auxílios da empresa de fornecimento elétrica ENEL. Os moradores, durante a ação, receberam trocas gratuitas de geladeiras, chuveiro elétricos e lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED.

Segundo a companhia, as ações fazem parte do projeto " Enel Compartilha Consumo Consciente", onde também acontecem palestras e atividades que ensinam os clientes a como usar a energia de forma consciente, auxiliando na redução de gastos na conta de luz.

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O presidente da a associação de moradores do local, André Luiz de Oliveira ressaltou a importância da ação: "Com esse projeto garantimos mais dignidade e economia a essas famílias abençoadas que residem aqui . Esses chuveiros e geladeiras são extremamente econômicos, substituindo os equipamentos antigos que os moradores tinham e que elevavam muito a sua conta de energia" completa André.

De acordo com a ENEL, mais ações serão realizadas no condomínio nos próximos dias. Para os moradores interessados, a ação de troca de geladeiras depende de fazer cadastro pelo dia previsto e anunciado pela empresa, enquanto que para a troca de lâmpadas, só é preciso levar a conta no estande para efetuar a troca.

Tragédia do Morro do Bumba

No dia 7 de abril de 2010, fortes chuvas causaram um deslizamento no morro de terra na comunidade, causando a morte de 48 mortes, além de 200 pessoas desaparecidas na ocasião. A causa do desastre foi as más condições das moradias e o acúmulo de lixo na região somado as fortes chuvas que ocorreram no ano.

A comunidade havia sido construída em cima de um antigo lixão, sem planejamento público. Por conta das condições do lixão, o terreno estava instável por conta dos resíduos e a chuva foi fator chave para ocorrer a tragédia.