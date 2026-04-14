Estátua de Leila Diniz será inaugurada na Praia de São Francisco, nesta terça-feira (14)

A atriz Leila Diniz (1945 - 1972) será homenageada com uma estátua na Praia de São Francisco, em Niterói. A escultura, que possui tamanho real e é composta por bronze, será inaugurada às 16h, nesta terça-feira (14). A estátua é a primeira a homenagear uma mulher em espaço público da cidade.

A homenagem retrata Leila, inspirada em um ensaio fotográfico feito pelo fotógrafo Joel Maia, na Ilha de Paquetá, que foram publicadas na revista Cláudia, no começo dos anos 70. Na imagem, a famosa surge grávida de sete meses.

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A pose da obra foi escolhida pela filha de Leila, Janaína Diniz Guerra, filha da atriz com o cineasta Ruy Guerra. A decisão também contou com a participação de Fernanda Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados.

A atriz era conhecida pela sua forte personalidade e por desafiar os tabus da sociedade da década de 60, ela se transformou em um ícone da liberdade de expressão, comportamento e direito das mulheres. Natural de Niterói, Leila se destacou ao defender conteúdos apontados como polêmicos na época, como sexualidade, maternidade e autonomia feminina.

A obra é de autoria do artista Rodrigo Pedrosa. Segundo ele, a escultura foi feita durante quatro meses, com etapas que passaram por pesquisa, modelagem, moldagem, além da fundição em bronze e por fim o acabamento e pátina.

A homenagem é liderada pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura de Niterói.