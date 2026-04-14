Operação em São Gonçalo fecha abrigos clandestinos para idosos e prende suspeito

Os abrigos ficam em áreas isoladas, alguns em meio à mata, onde estaria concentrada a maior parte das vítimas - Foto: Divulgação

Os abrigos ficam em áreas isoladas, alguns em meio à mata, onde estaria concentrada a maior parte das vítimas - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) deflagraram, nesta terça-feira (14/04), uma operação contra abrigos clandestinos para idosos em Guaxindiba, São Gonçalo. A ação conta com apoio da prefeitura e também apura a prática de apropriação indevida de benefícios previdenciários. Até o momento, um homem foi preso.





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De acordo com as investigações, uma mulher seria responsável pela administração dos locais. Há indícios de que familiares entregavam cartões de benefícios à investigada e deixavam os idosos sob sua guarda, em condições precárias e sem a assistência adequada. Os abrigos ficam em áreas isoladas, alguns em meio à mata, onde estaria concentrada a maior parte das vítimas.

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As apurações indicam ainda que diversos idosos eram mantidos nesses locais, muitos com limitações físicas, cadeirantes e com problemas de saúde, exigindo cuidados especializados e acompanhamento contínuo.





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O homem preso é apontado como pessoa de confiança da responsável pelos abrigos e foi capturado em flagrante pelos crimes de exposição a risco dos idosos e exercício irregular da atividade. O imóvel vistoriado será interditado, em razão das condições insalubres constatadas no local. As diligências seguem em andamento.