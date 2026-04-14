Sesc Niterói e São Gonçalo celebram o Dia Mundial do Lazer com foco em sustentabilidade e voluntariado

O Dia Mundial do Lazer é celebrado mundialmente em 16 de abril - Foto: Divulgação/Sesc

O Dia Mundial do Lazer é celebrado mundialmente em 16 de abril - Foto: Divulgação/Sesc

O Sesc RJ preparou uma programação dedicada ao Dia Mundial do Lazer, que este ano aborda o voluntariado para um futuro sustentável. De 14 a 19 de abril, no Sesc Niterói e no Sesc São Gonçalo, o público poderá participar de uma ampla diversidade de atividades gratuitas voltadas a todas as idades, com foco na convivência, bem-estar e reflexão sobre o uso do tempo livre.

Entre os destaques da programação, o evento oferece uma imersão completa em bem-estar e integração social, unindo práticas físicas como pilates, treinamento funcional e corrida a uma variada oferta de esportes, incluindo tiro ao arco, badminton e minitênis.

O cronograma valoriza a diversidade e a consciência ambiental por meio de oficinas com materiais recicláveis, educação sustentável e vivências inclusivas, como o futebol de 5 e o goalball, além de promover momentos de lazer coletivo com gincanas, hidro recreação, dança ao ar livre e ações educativas voltadas à promoção de um estilo de vida saudável.

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O Dia Mundial do Lazer é celebrado mundialmente em 16 de abril e promove o lazer como elemento essencial para qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento social. A edição de 2026 tem como tema “Lazer que inspira mudanças: voluntariado para um futuro sustentável”, destacando o papel do lazer como forma de engajamento comunitário e voluntariado.

Além da programação nas unidades, o Sesc RJ vai mobilizar uma ação de solidariedade com a torcida do Sesc RJ Flamengo, com uma chamada para doação de absorventes para a campanha Ciclo Solidário no jogo da Superliga do dia 17 de abril. Os itens arrecados serão destinados a instituições que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade.

Serviço

Dia Mundial do Lazer no Sesc Niterói e no Sesc São Gonçalo

Data: 14 a 25 de abril

Horário: 8h às 18h (dependendo da unidade)

Gratuito

Programação por unidade

Sesc Niterói

Data: 14 a 18 de abril

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 – São Domingos

Atividades: corrida e caminhada, pilates, funcional, treino de core, alongamento, dança ao ar livre, hidro recreação, oficinas com recicláveis, roda de conversa, esportes diversos (tiro ao arco, badminton, minivôlei, minitênis), exposições e ações de conscientização sobre lazer saudável.

Sesc São Gonçalo

Data: 16 a 19 de abril

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte

Atividades: jogos cooperativos, leitura, lazer sustentável (brinquedos recicláveis), atividades aquáticas, educação ambiental, brincadeiras populares e vivências inclusivas (basquete em cadeira de rodas, futebol de 5, goalball), gincanas e aulões coletivos de dança e funcional.