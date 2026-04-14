Túnel da Covanca é interditado após princípio de incêndio em caminhão

Com a interdição do local, houve retenção na área - Foto: Reprodução

Com a interdição do local, houve retenção na área - Foto: Reprodução

O Túnel da Covanca, na Linha Amarela, está interditado nos dois sentidos após um princípio de incêndio em um caminhão, na manhã desta terça-feira (14). A concessionária Lamsa, que administra a via, informou que não houve vítimas.

A praça de pedágio também ficou fechada para garantir a segurança dos motoristas, o que causou impacto no fluxo de veículos na via, com retenções na área.

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De acordo com a Lamsa, os jatos ventiladores do túnel chegaram a ser usados para dispersar a fumaça e assegurar melhores condições de visibilidade dentro do local.

Agentes operacionais da concessionária trabalham no combate ao incêndio, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio.

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio nem previsão de quando a via será totalmente liberada.

