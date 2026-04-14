'Samurai' e 'Parazão' são presos na BR-101 antes de assalto na Região dos Lagos

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) resultou na prisão de dois homens durante uma abordagem na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo. O flagrante ocorreu na noite de segunda-feira (13).

Após informações repassadas pela 18ª DP, equipes da PRF interceptaram um veículo com suspeita de adulteração próximo ao km 308, na pista sentido Rio. Após uma inspeção, foi constatado que se tratava de um clone. Os caracteres de identificação veicular apontaram um registro de roubo ativo ocorrido há cinco dias.

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No automóvel havia dois homens, o motorista e o passageiro, ambos com passagens criminais. Durante a fiscalização, os ocupantes relataram que saíram do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio, com destino à Região dos Lagos, onde praticariam um assalto a uma casa de câmbio localizada em Cabo Frio. Para essa empreitada criminosa, eles pegariam as armas com um terceiro, vulgo Gordinho, próximo ao local onde ocorreria o delito. No entanto, por razões externas, eles suspenderam o roubo e estavam retornando à capital fluminense.

Contra o condutor, vulgo Samurai, havia um Mandado de Prisão (MP) por roubo. Para o passageiro, vulgo Parazão, havia três MPs, sendo dois por roubo e um por tráfico de drogas. Eles também responderão por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Diante dos fatos, a dupla foi presa e conduzida para a 18ª DP.