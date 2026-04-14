Pré-vestibulares gratuitos em São Gonçalo apostam na educação como luta pela redução das desigualdades; conheça!

Dois projetos com foco em aumentar a acessibilidade no ensino estão fazendo a diferença em São Gonçalo.No Jockey, o Procid (Centro Comunitário de Formação Profissional Procidadania) faz parte do edital do CPOP "Rede Nacional de Cursinhos Populares, do Ministério da Educação", para trazer um ensino gratuito e de qualidade. No Porto Novo, o Coletivo Ela, uma iniciativa que prioriza mulheres, juventudes negras, população LGBTQIAPN+ e pessoas de religiões de matriz africana, também tem gerado "frutos" oferecendo o Pré-Ela, voltado para concluintes do Ensino Médio.

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PROCID

Com o propósito de transformar vidas por meio da educação, o Procid oferece cursos profissionalizantes aos moradores do bairro do Jóquei e regiões adjacentes, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento profissional.

O pré-vestibular irá atender 60 estudantes, sendo que 40 erão contemplados com uma bolsa auxílio no valor de R$ 200,00, contribuindo para a permanência e o incentivo aos estudos. As aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 18h, com 1 hora de intervalo para almoço.

Mais do que preparar para uma prova, o pré-vestibular representa uma oportunidade de transformação. É um caminho que amplia horizontes, fortalece sonhos e abre portas para o ensino superior e para novas possibilidades de vida. Investir na educação é investir no próprio futuro, e cada aluno que passa por esse processo carrega consigo não apenas conhecimento, mas também crescimento pessoal, disciplina e novas perspectivas.

O acesso para pré-matrícula está disponível no link.

Coletivo Ela

O Coletivo ELA, localizado no bairro Porto Novo, em São Gonçalo ofereceu em março, 60 vagas gratuitas, sendo 30 para o Pré-Vestibular Social e 30 para o Pré-ENCCEJA. O projeto é voltado para possíveis concluintes do Ensino Médio e para pessoas que já tenham concluído o segundo grau, com ênfase em mulheres, juventudes negras periféricas, pessoas negras, integrantes da comunidade LGBTQIAPN+, pessoas oriundas de religiões de matriz africana e demais corpos historicamente marginalizados da periferia de São Gonçalo.

As aulas já começaram. De acordo com a organização, o Pré-ELA nasce do compromisso com a educação popular como ferramenta de transformação social, oferecendo um espaço onde o acesso ao ensino superior e à certificação do ensino médio se tornam possibilidades concretas para a população da periferia.

“Quando a educação chama, a gente responde. O Pré-ELA é um espaço onde o sonho encontra o estudo, onde aprender é um ato de coragem e permanecer é um gesto coletivo”, destaca a equipe do coletivo.

O Coletivo ELA funciona na Rua Maria Rita, no Porto Novo. Para conhecer mais sobre o projeto, o Instagram é @coletivoela.