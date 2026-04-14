Três suspeitos são presos com arma e drogas no Morro do Estado

Uma operação realizada por policiais militares do 12º BPM, terminou na prisão de três suspeitos por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite desta segunda-feira (13), no Morro do Estado, Centro de Niterói, .

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 20h40, quando uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Tática), durante patrulhamento de rotina na Rua Padre Anchieta, avistou indivíduos em atividade suspeita. Ao realizar a abordagem, os agentes conseguiram deter três homens.

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Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, acompanhada de um carregador com 19 munições intactas. Além da arma, foram encontradas 474 pedras de crack, 138 invólucros de maconha, 87 pinos de cocaína, dois radiotransmissores e a quantia de R$ 115,75 em espécie.

Ainda segundo a PM, um dos acusados possui anotação criminal por homicídio, enquanto outro acumula diversas passagens, incluindo registros por tráfico de drogas, roubo, homicídio e lesão corporal.

Após a prisão, os três suspeitos foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.