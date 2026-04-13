Preso em hospital de São Gonçalo 'Cachoeira', apontado como 'homem de confiança' de 'Rabicó

Uma intensa movimentação policial foi montada às pressas no entorno e no setor de Custódia do Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto, na noite dessa segunda-feira (12). Tudo por conta da localização, naquela unidade, de um homem apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, e apontado pela polícia como braço direito de Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó'.

"Cachoeira, segundo informações da polícia, deu entrada naquela unidade, na tarde dessa segunda-feira, baleado, e com documentos falsos, informando ter sido vítima de um assalto. Desconfiados, os policiais civis e militares de plantão passaram a mobilizar suas unidades e foi montado um trabalho para checagem dos dados dele, inclusive com a coleta de impressões digitais para análise pela Polícia Civil. Foi então descoberta a verdadeira identidade de 'Cachoeira' e logo organizado o reforço policial.

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* Em apuração