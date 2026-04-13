Preso em hospital de São Gonçalo 'Cachoeira', apontado como 'homem de confiança' de 'Rabicó
Colaborador do líder do tráfico no Complexo do Salgueiro deu entrada no Pronto Ssocorro Central, no Zé Garoto, com documentos falsos e baleado. Polícia Civil e Militar reforçou segurança no local
Uma intensa movimentação policial foi montada às pressas no entorno e no setor de Custódia do Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto, na noite dessa segunda-feira (12). Tudo por conta da localização, naquela unidade, de um homem apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, e apontado pela polícia como braço direito de Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó'.
"Cachoeira, segundo informações da polícia, deu entrada naquela unidade, na tarde dessa segunda-feira, baleado, e com documentos falsos, informando ter sido vítima de um assalto. Desconfiados, os policiais civis e militares de plantão passaram a mobilizar suas unidades e foi montado um trabalho para checagem dos dados dele, inclusive com a coleta de impressões digitais para análise pela Polícia Civil. Foi então descoberta a verdadeira identidade de 'Cachoeira' e logo organizado o reforço policial.
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* Em apuração