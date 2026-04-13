Homem é morto a tiros após discussão em restaurante na Barra da Tijuca

Um homem morreu baleado em um restaurante na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na madrugada desta segunda-feira (13). De acordo com testemunhas, Ryan Victor Araújo dos Santos, de 28 anos, se envolveu em uma discussão no estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) socorreram a vítima e a encaminharam para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas ela não resistiu. O autor do disparo fugiu.

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Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que Ryan é carregado para fora do local e é colocado dentro de uma viatura. Durante o ocorrido, estava acontecendo um evento de pagode no restaurante.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). As diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.