Jovem de 18 anos desaparece após suposto sequestro em Paracambi

Familiares procuram por Kaik Alberto e Silva, de 18 anos, desaparecido desde a noite da última quarta-feira (8), após sair de casa para jogar futebol no bairro BHN, em Paracambi, na Baixada Fluminense.

Segundo relatos de parentes, o jovem teria sido visto sendo levado por homens armados dentro de um carro branco, um Argo, próximo de uma quadra sintética. Testemunhas afirmam que amigos estavam no local no momento e relataram a ação, mas não desconfiaram inicialmente da presença do veículo, que já estaria circulando pela região.

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A família informou ainda que Kaik costumava jogar futebol no local com o irmão e amigos, e que não teria envolvimento com o crime, apesar de já ter tido contato anterior com más companhias. Ele havia completado 18 anos recentemente e demonstrava interesse em ingressar no serviço militar.

Os pais seguem em busca de informações nesta segunda-feira (13) e relatam dificuldades para obter imagens de câmeras de segurança da área, que poderiam ajudar a identificar o trajeto do veículo.

O caso foi registrado na 51ª DP (Paracambi). A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o andamento das investigações.