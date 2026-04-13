Jovens sequestrados após roubo de carro na RJ-104 são resgatados em Itaboraí

A ação policial contou com agentes do 35º BPM (Itaboraí) e do 7º BPM (São Gonçalo) - Foto: Reprodução - Prefeitura de Itaboraí

A ação policial contou com agentes do 35º BPM (Itaboraí) e do 7º BPM (São Gonçalo) - Foto: Reprodução - Prefeitura de Itaboraí

Dois jovens que tiveram o carro roubado na RJ-104, em São Gonçalo, foram feitos reféns e levados por criminosos até a comunidade do Apollo III, em Itaboraí, na madrugada deste domingo (12). As vítimas foram resgatadas pela Polícia Militar sem ferimentos.

A corporação informou que policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) e do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo de veículo na RJ-104, próximo à divisa entre as áreas de atuação dos dois batalhões.

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Os agentes atuaram em conjunto após receberem informações de que os criminosos abordaram as vítimas utilizando uma picape Ford Ranger roubada, obrigando os ocupantes a irem até a comunidade do Apollo III, na localidade conhecida como Campo do Zanata, em Itaboraí.

Durante as diligências, os militares localizaram uma das vítimas, um homem de 25 anos, que estava em segurança em um estabelecimento comercial próximo ao local do crime. Em seguida, foi confirmado que as demais vítimas também foram encontradas sem ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, foram realizadas buscas na comunidade para tentar localizar o veículo roubado, mas, até o momento, ele não foi encontrado.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), onde segue sob investigação.