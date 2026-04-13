Niterói amplia ações de segurança com apoio federal e reforço no efetivo da Guarda Municipal

A Prefeitura também iniciou nesta segunda a formação de cerca de 80 novos guardas civis municipais, aprovados em concurso público - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura também iniciou nesta segunda a formação de cerca de 80 novos guardas civis municipais, aprovados em concurso público - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A segurança pública de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, ganhou um novo reforço nesta segunda-feira (13) com a adesão ao programa “Município Mais Seguro”, do Governo Federal, que prevê investimento de R$170,06 para o fortalecimento das guardas municipais em todo o país.

Niterói também será palco do seminário de pactuação da iniciativa, que acontece das 14h às 17h, na sede da Cidade da Ordem Pública, no Barreto. O evento reunirá representantes de cidades como Maricá, Araruama, Cabo Frio e Resende, além de autoridades federais e gestores da área de segurança.

Em paralelo à adesão ao programa, a Prefeitura também iniciou nesta segunda a formação de cerca de 80 novos guardas civis municipais, aprovados em concurso público. A medida faz parte da estratégia de ampliação do efetivo, que vem crescendo nos últimos anos como parte do fortalecimento da atuação preventiva nas ruas.

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Programa Município Mais Seguro

Coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em parceria com a Prefeitura de Niterói, o programa tem como objetivo aumentar a integração dos municípios ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp), com investimentos em tecnologia, capacitação e valorização profissional.

Nesse encontro, também serão assinados os termos de adesão dos municípios participantes e realizada a entrega de equipamentos para as guardas municipais, incluindo 437 dispositivos de incapacitação neuromuscular (tasers) e 847 espargidores, em um investimento inicial superior a R$1,9 milhão.

O programa ainda vai realizar apresentações técnicas sobre policiamento comunitário, uso diferenciado da força, gestão integrada e saúde mental dos agentes, além de projetos voltados à prevenção da violência em áreas vulneráveis.