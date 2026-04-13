Polícia apreende ônibus transportando canetas de emagrecimento irregulares na Baixada Fluminense

A abordagem aconteceu em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação/ PCERJ

A abordagem aconteceu em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação/ PCERJ

Uma ação em conjunto da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil resultou na apreensão de canetas emagrecedoras e outros produtos ilegais na madrugada desta segunda-feira (13).

O material foi achado em um ônibus vindo do Paraguai, que vinha sendo monitorado pelas equipes de inteligência. A abordagem aconteceu em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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Durante a revista, os agentes localizaram uma quantidade significativa de canetas emagrecedoras, principal foco da apreensão, além de anabolizantes e outros itens de origem irregular.

No momento da ação, 42 estavam a bordo do veículo e foram encaminhadas à Cidade da Polícia para prestar esclarecimentos. Todo material apreendido está sendo contabilizado e passará por análise. A ocorrência segue em andamento.