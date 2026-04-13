Acidente entre dois ônibus deixa ao menos 15 feridos na BR-101, em São Gonçalo

O acidente provocou retenções no trânsito, com congestionamento de até uma hora durante o pico da manhã - Foto: Reprodução/ EcoPonte

O acidente provocou retenções no trânsito, com congestionamento de até uma hora durante o pico da manhã - Foto: Reprodução/ EcoPonte

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos 15 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13), na BR-101, na altura de Ilha das Flores, em São Gonçalo.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, a colisão traseira aconteceu por volta das 8h10, no km 317 da rodovia, no sentido Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela via foram acionadas para o socorro às vítimas.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima e para o Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda não há confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas, e o número total de feridos pode ser atualizado ao longo do dia. A ocorrência segue em andamento.

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Motociclista fica gravemente ferido em acidente na Ponte Rio–Niterói

Também na manhã desta segunda-feira (13), um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente na Ponte Rio–Niterói, uma das principais ligações entre a capital e a Região Metropolitana.

Segundo a concessionária Ecovias Ponte, a colisão aconteceu na altura da Reta do Cais, no sentido Rio, quando uma Fiat Toro saía de um recuo e foi atingida na traseira por uma motocicleta. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e caiu na pista.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. O acidente provocou retenções no trânsito, com congestionamento de até uma hora durante o pico da manhã.