Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso em Rio Bonito; Vídeo!

Um homem, de 31 anos, foragido da Justiça por tráfico de drogas, foi preso após ser abordado por agentes da 1ª Companhia de Polícia Rodoviária, na RJ-124, na altura do km 13, no bairro Boa Esperança, em Rio Bonito, na noite deste sábado (11).

Policiais realizavam fiscalização de trânsito em frente ao Posto 1.3, no sentido de Saquarema, com o objetivo de coibir crimes nas rodovias. Em determinado momento, os agentes avistaram um veículo da marca Hyundai HB20, da cor branca, que estava sendo dirigido pelo foragido da Justiça.

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Após a ordem de parada, foi realizada a revista veicular e pessoal. Porém, quando o nome do homem foi consultado no sistema da Polícia Militar, foi encontrado um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Com isso, os agentes conduziram o homem à 119ª DP (Rio Bonito), mas foram informados de que deveriam ir à central de flagrantes da 118ª DP (Araruama), onde o foragido permanece preso.

Em nome do homem foi encontrado um mandado de prisão Reprodução