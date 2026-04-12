Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0269 | Euro R$ 5,892
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Niterói

O acusado e o material apreendido foram levados à 77ª DP (Icaraí)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de abril de 2026 - 09:32
Material encontrado com o suspeito
Material encontrado com o suspeito -

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam em flagrante um homem de 28 anos por tráfico de drogas na Comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, durante a tarde deste sábado (11). Com o suspeito, foram encontrados entorpecentes, um rádio transmissor e outros itens.

Os policiais militares realizavam patrulhamento na Travessa José Gomes Cruz quando flagraram o suspeito traficando drogas. O homem, quando percebeu a presença dos agentes, fugiu em direção a um beco, mas foi cercado e preso.

Leia também: 

Parque Rural, em NIterói, abre nova turma de bombeiro mirim

Itaboraí abre inscrições para aulas de futsal no novo Ginásio Esportivo Municipal

Junto com o suspeito, foi encontrada uma sacola contendo: 29 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, 18 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor, uma máquina de cartão, além de R$ 16 em espécie.

O acusado e o material apreendido foram levados à 77ª DP (Icaraí), onde o  caso foi registrado.

Tags:

Homem Preso Niterói Tráfico de drogas

Matérias Relacionadas