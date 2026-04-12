Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam em flagrante um homem de 28 anos por tráfico de drogas na Comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, durante a tarde deste sábado (11). Com o suspeito, foram encontrados entorpecentes, um rádio transmissor e outros itens.

Os policiais militares realizavam patrulhamento na Travessa José Gomes Cruz quando flagraram o suspeito traficando drogas. O homem, quando percebeu a presença dos agentes, fugiu em direção a um beco, mas foi cercado e preso.

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Junto com o suspeito, foi encontrada uma sacola contendo: 29 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, 18 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor, uma máquina de cartão, além de R$ 16 em espécie.

O acusado e o material apreendido foram levados à 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado.