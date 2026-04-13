Dia do Beijo: da lenda italiana aos momentos mais marcantes da TV e do cinema

O primeiro registro aconteceu no capítulo final da novela Sua Vida Me Pertence, exibida em 15 de fevereiro de 1952, na TV Tupi - Foto: Reprodução/ Tv Tupi

O primeiro registro aconteceu no capítulo final da novela Sua Vida Me Pertence, exibida em 15 de fevereiro de 1952, na TV Tupi - Foto: Reprodução/ Tv Tupi

O dia 13 de abril é celebrado como o Dia do Beijo, uma data simbólica que valoriza o gesto em todas as suas formas, do afeto ao romance, passando pela amizade e até pela expressão artística.

A origem da comemoração é cercada por uma curiosa lenda italiana do século XIX. Em 1882, um jovem chamado Enrico Porchelo ganhou fama por beijar praticamente todas as mulheres de seu vilarejo. Incomodado com a situação, o padre local decidiu lançar um desafio, no dia 13 de abril, ofereceria uma recompensa à primeira mulher que afirmasse nunca ter sido beijada por Enrico. Para surpresa geral, ninguém apareceu e o prêmio, segundo a história, jamais foi reivindicado. Até hoje, há quem diga que ele continua perdido em algum lugar da Itália.

Beijos que marcaram a TV brasileira

A televisão brasileira também tem seus momentos históricos quando o assunto é beijo. O primeiro registro aconteceu no capítulo final da novela Sua Vida Me Pertence, exibida em 15 de fevereiro de 1952, na TV Tupi. A cena foi protagonizada por Wálter Foster e Vida Alves, que também assinava a direção da trama.

Décadas depois, uma descoberta levantou dúvidas sobre esse marco. Em 2020, o pesquisador Fernando Morgado encontrou uma imagem publicada na revista O Cruzeiro, de 1950, mostrando um beijo entre Carlos Frias e Aimée Lemos, o que poderia indicar um registro ainda mais antigo.

Outro momento importante veio em 1963, quando Vida Alves protagonizou, ao lado de Geórgia Gomide, o primeiro beijo entre duas mulheres na TV brasileira, durante a peça “A Calúnia”, exibida no programa Grande Teatro.

O primeiro beijo entre duas mulheres na TV brasileira, durante a peça “A Calúnia” | Foto: Reprodução

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Top 3 beijos icônicos do cinema

O cinema também eternizou beijos que atravessaram gerações. Entre os mais lembrados, destacam-se:

1- O beijo de Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater em Titanic, na proa do navio, uma das cenas mais românticas da história.

O beijo de Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater em Titanic | Foto: Reprodução

2- O beijo de cabeça para baixo entre Homem-Aranha e Mary Jane Watson, que virou referência visual no gênero de super-heróis.

O beijo de cabeça para baixo entre Homem-Aranha e Mary Jane Watson | Foto: Reprodução

3- O beijo sob a chuva de Noah Calhoun e Allie Hamilton em Diário de uma Paixão, considerado um dos mais emocionantes do cinema romântico.