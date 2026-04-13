Brasil terá Semana Nacional do Esporte
Comemorações ocorrerão nos dias próximos a 23 junho
O Brasil terá, a partir deste ano, a Semana Nacional do Esporte. Texto publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União prevê as comemorações para a semana do dia 23 de junho, já considerado Dia Nacional do Esporte.
A finalidade é incentivar a prática esportiva como instrumento de promoção de saúde, inclusão social, educação e qualidade de vida.
Leia também:
Polícia apreende arma e rádio comunicador após confronto em Itaboraí
Thiago Gagliasso ironiza Bruno Gagliasso e expõe racha familiar: "Vira homem, rapaz”
As comemorações deverão ser promovidas pelo poder público, em conjunto com instituições de ensino, organizações esportivas e entidades da sociedade civil.
As iniciativas devem ser direcionadas à divulgação dos benefícios físicos, mentais e sociais do esporte e devem ocorrer por meio de:
eventos;
debates;
campanhas;
ações educativas;
atividades práticas.
De acordo com a lei, as ações deverão incluir e valorizar todas as faixas etárias e modalidades.