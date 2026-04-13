Confronto entre torcidas de Flamengo e Fluminense causa pânico em Maricá; Vídeo!

Imagens de câmeras de segurança registraram a confusão que evoluiu para agressões físicas, com trocas de socos, chutes e relatos de disparos - Foto: Reprodução

Imagens de câmeras de segurança registraram a confusão que evoluiu para agressões físicas, com trocas de socos, chutes e relatos de disparos - Foto: Reprodução

Uma briga generalizada tomou conta do bairro Caxito, em Maricá, na manhã deste domingo (12). Um confronto entre integrantes de torcidas organizadas teve relatos de tiros, correria e moradores assustados.

De acordo com testemunhas, a briga teria começado com membros da Raça Rubro-Negra (Flamengo) e da Young Flu (Fluminense), que se enfrentaram horas depois no Maracanã. Os grupos teriam se encontrado por volta das 9h20, e imagens de câmeras de segurança registraram a confusão que evoluiu para agressões físicas, com trocas de socos, chutes e relatos de disparos.

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Segundo o 12° BPM (Niterói), os agentes realizaram uma revista preventiva em grupo de integrantes de uma torcida organizada. Mas, nada de ilícito foi encontrado junto aos torcedores. De acordo com a PM, o policiamento permaneceu reforçado na região.







Reprodução/Redes Sociais