Confronto entre torcidas de Flamengo e Fluminense causa pânico em Maricá; Vídeo!
Segundo o 12° BPM (Niterói), os agentes realizaram uma revista preventiva em grupo de integrantes de uma torcida organizada
Uma briga generalizada tomou conta do bairro Caxito, em Maricá, na manhã deste domingo (12). Um confronto entre integrantes de torcidas organizadas teve relatos de tiros, correria e moradores assustados.
De acordo com testemunhas, a briga teria começado com membros da Raça Rubro-Negra (Flamengo) e da Young Flu (Fluminense), que se enfrentaram horas depois no Maracanã. Os grupos teriam se encontrado por volta das 9h20, e imagens de câmeras de segurança registraram a confusão que evoluiu para agressões físicas, com trocas de socos, chutes e relatos de disparos.
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Segundo o 12° BPM (Niterói), os agentes realizaram uma revista preventiva em grupo de integrantes de uma torcida organizada. Mas, nada de ilícito foi encontrado junto aos torcedores. De acordo com a PM, o policiamento permaneceu reforçado na região.