Polícia apreende arma e rádio comunicador após confronto em Itaboraí

Uma ação do 35º BPM ( Itaboraí) resultou na apreensão de uma arma de fogo, um simulacro e um rádio comunicador, além da prisão de três suspeitos, na tarde deste domingo (12), em Itaboraí.

A ocorrência foi registrada por equipes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) durante patrulhamento de rotina na Rua 51, no bairro Grande Rio, por volta das 15h30. Segundo a Polícia Militar, a operação fazia parte de uma estratégia de reforço na segurança em áreas próximas à BR-493.

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De acordo com o relato dos agentes, os policiais se depararam com cerca de quatro indivíduos supostamente ligados ao tráfico de drogas na região. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos teriam fugido e efetuado disparos contra a equipe, que reagiu.

Após um cerco, três pessoas foram detidas. Com elas, foram apreendidos uma pistola calibre .45, um simulacro de arma de fogo, um rádio comunicador com base e uma quantidade de material entorpecente ainda a ser contabilizada.

A ocorrência foi encaminhada para a 71ª DP (Itaboraí).