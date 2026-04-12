Parque Rural, em NIterói, abre nova turma de bombeiro mirim

O Parque Rural, equipamento da Prefeitura de Niterói, abre as inscrições para uma nova turma do projeto Bombeiro Mirim neste sábado (11). A iniciativa é voltada ao desenvolvimento social, educacional e cidadão de crianças e adolescentes do município. As inscrições acontecem no local, das 9h às 11h, e são destinadas a participantes com idades entre 6 a 15 anos. O início das atividades está previsto para o mês de maio.

O projeto será realizado pelo Aprendiz Mirim - Instituto TDG, responsável pela execução das atividades e acompanhamento dos alunos ao longo da formação. A iniciativa reforça o compromisso do Parque Rural com ações de impacto social e formação cidadã, oferecendo oportunidades que contribuem para disciplina, responsabilidade e desenvolvimento pessoal dos jovens da comunidade.

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“Mantemos o Parque Rural sempre de porteiras abertas para ações que transformam vidas. Projetos como o Bombeiro Mirim são fundamentais para fortalecer valores, disciplina e cidadania entre nossas crianças e jovens, além de aproximar ainda mais o parque da comunidade”, explicou Ana Machado, diretora do Parque Rural de Niterói.

Para realizar a inscrição, é necessário que o responsável compareça ao local portando os documentos de identidade da criança, além de comprovante de residência. Não será necessário apresentar cópias, apenas os documentos originais para conferência e preenchimento da ficha de inscrição.