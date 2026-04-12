Itaboraí abre inscrições para aulas de futsal no novo Ginásio Esportivo Municipal

O esporte está transformando vidas em Itaboraí e para continuar neste caminho de avanços, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), segue ampliando as oportunidades de acesso a diversas modalidades esportivas no novo Ginásio Esportivo Municipal, no Centro. Inaugurado no último dia 28 de março, o espaço passa a receber, a partir do dia 13 de abril, turmas de futsal destinadas a moradores com idade a partir de 10 anos. As aulas acontecerão duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, sempre às 14h. Vale destacar que a iniciativa integra o novo projeto do município, o Itaboraí + Esportes.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no próprio ginásio, no mesmo dia e local das atividades. Para garantir a vaga, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

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A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do esporte no município.

“Estamos muito felizes em iniciar as atividades no nosso novo ginásio com uma modalidade tão popular como o futsal. Esse é um espaço pensado para a população, que vai promover inclusão, saúde e oportunidades para nossos jovens. Queremos incentivar cada vez mais a prática esportiva em Itaboraí”, afirmou a secretária.

A iniciativa faz parte do compromisso da gestão municipal em investir em infraestrutura esportiva e oferecer atividades gratuitas que contribuam para a qualidade de vida da população, além de estimular a formação de novos talentos no esporte.

Serviço:

Data: A partir do dia 13 de abril (aulas segundas e quartas-feiras)

Horário: 14h

Local: Rua Vicente Celestino, Centro